Casal morre e cinco ficam feridos em colisão na BA-504

Um casal morreu após uma colisão entre a motocicleta que estavam e um carro de passeio, na noite deste domingo, 6, na BA-504, próximo ao município de Irará, na região de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), além dos dois mortos, outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente, entre elas uma criança de 10 anos, que foi socorrida para o Hospital Estadual da Criança, em Feira.

Segundo o Blog do Clóvis Gonçalves, o casal e a filha estavam vindo de um torneio de futebol na localidade do Coqueiro, enquanto o motorista do Celta iria participar de uma festa de aniversário.

Com o impacto, os corpos foram arremessados a uma distância de aproximadamente de 15 metros do local do acidente. A parte frontal do Celta e a moto ficaram ficaram danificadas. A PRE não informou a causa do acidente.

