Casal morre após ser atingido por uma pedra em Salvador

Um casal morreu vítima de uma pedrada, na noite deste domingo, 21, quando passava de motocicleta em uma via do bairro de Sete de Abril, em Salvador.

Segundo informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 19h, quando os jovens Maurício Cunha de Jesus e Raquel Barbosa da Silva, foram surpreendidos por uma pedra.

De acordo com a Central de Polícia, policiais da 50ª CIPM foram foram acionados e confirmaram a morte do casal. A PM está investigando a autoria e motivação do crime.

