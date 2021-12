Casal gay é morto dentro de casa em Campinas de Pirajá

Dois homens foram assassinados dentro de uma casa no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador, na noite desta terça-feira, 25. O crime aconteceu na travessa Santos Dumond. As vítimas, que formavam um casal, foram atingidas por disparos de arma de fogo.

Policiais militares e civis – que foram acionados na manhã desta quarta, 25, por volta das 6h – estão no local e isolaram a área do crime. As identidades das vítimas, assim como as circunstâncias do duplo homicídio, ainda não foram informadas.

