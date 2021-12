Casal em situação de rua é queimado na Sete Portas

Caique Farias de Sá, 23 anos, e uma mulher apontada como a namorada dele, que ainda não foi identificada – ambos em situação de vulnerabilidade social – foram queimados momentos depois que um outro homem, também em situação de rua, tentou mexer com a jovem, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom). Inicialmente, o órgão tinha informado que três pessoas ficaram feridas, mas a informação foi corrigida.

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, 23, na localidade conhecida como Pela Porco, no Largo da Sete Portas, na antiga rodoviária de Salvador.

Ainda de acordo com a Stelecom, o suspeito tentou mexer com a mulher, mas Caique não gostou e entrou em luta corporal com ele. Momentos depois, a situação dissipou.

Por volta das 2h50, o suspeito retornou ao local e ateou fogo no casal, que estava dormindo. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, segundo o posto da polícia na unidade de saúde.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde deles. Policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM/Barbalho) realizaram rondas na região, mas até o momento ninguém foi preso. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil.

A matéria foi atualizada às 10h30.

