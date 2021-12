Casal é sequestrado em Itapuã e resgatado em Camaçari

Um casal sequestrado no bairro de Itapuã, em Salvador, por volta das 21h30 de terça-feira, 16, foi resgatado por policiais militares na localidade de Parafuso, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), por volta das às 17h30 desta quarta, 17.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), o casal foi mantido refém com os punhos amarrados por mais de 20 horas, sob ameaça constante dos criminosos. Os sequestrados ainda realizaram saques e compras na região utilizando cartões das vítimas.

Após incursões em áreas de difícil acesso, os policiais encontraram as vítimas no interior de uma casa isolada, na localidade de Angico, na margem do Rio Joanes. O casal foi conduzido ao Centro de Operações Especiais da Polícia Civil do Estado da Bahia (COE), onde foram ouvidos.

A partir de informações levantadas, o serviço de inteligência do 12º Batalhão de Polícia Militar, com apoio da Rondesp/RMS, Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE/Polo) e Grupamento Aéreo (GRAER), empreendeu diligências e prendeu um homem e uma mulher que alugaram três imóveis na região com intuito de executar o crime.

Durante a diligência, foi recuperado o veículo Fiat UNO, cor bege, que foi roubado do casal no momento do sequestro, e apreendido um veículo GOL, cor prata, na posse de um dos membros do bando, que fazia a vigilância do cárcere.

adblock ativo