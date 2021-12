Casal é retirado de imóvel e morto em corredor de prédio em Salvador

Um casal foi morto no prédio onde morava no bairro da Boca da Mata, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 10. O crime ocorreu por volta das 3 horas.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o apartamento onde estavam Verônica da Conceição Jardim, 43 anos, e Michel Silva Lima, 27 anos, foi arrombado por criminosos, que os tiraram do imóvel. Eles foram sendo executados no corredor do prédio, que fica no Acesso 8, Setor 7, no final de linha de ônibus do bairro.

As vítimas foram baleadas em várias partes do corpo, sendo que Verônica apresentava cerca de 20 perfurações e Michel, aproximadamente 13. A polícia encontrou cápsulas de armas calibre .40 e 380 ao redor dos corpos.

O casal estava no apartamento com crianças, adolescentes e uma pessoa com Síndrome de Down, que não foram feridas. De acordo com eles, as pessoas que retiraram Verônica e Michel do imóvel disseram que eles seriam levados para a delegacia.

A motivação e a autoria do crime são desconhecidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

