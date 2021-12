Casal é rendido por bandidos e tem carro roubado no bairro de Periperi

Um casal teve o carro roubado por bandidos armados, na noite de quarta-feira, 16, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com as vítimas, a ação criminosa ocorreu na Rua Santa Luzia, por volta das 20h20.

Segundo relatado na Delegacia de Repressão a Furto e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foi registrada a ocorrência, o casal chegava do supermercado, com compras no interior do veículo, quando foi abordado por dois homens, que anunciaram o assalto. Os criminosos chegaram ao local a bordo de um veículo verde modelo Fiat/Palio Weekend.

As imagens do roubo foram registradas por uma câmera de vigilância da rua. No vídeo (disponivel mais abaixo), é possível acompanhar a abordagem e o momento em que os assaltantes parecem ter dificuldades para sair com o carro, um Chevrolet/Celta, de cor prata. Um deles é visto tentando empurrar o automóvel.

Segundo um parente da vítima, em contato com o Portal A TARDE, os criminosos só conseguiram deixar o local após obrigarem o proprietário a voltar ao carro e engatar a marcha ré.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, documentos, compras e aparelhos celulares também foram levados. Os bandidos fugiram logo em seguida e, conforme testemunhas, teriam praticado outros roubos na região. Nenhum suspeito foi preso. O caso e investigado pela DRFRV.

