Casal é preso tentando transportar 9,6 kg de cocaína no aeroporto de Salvador

Um casal de brasileiros foi preso na madrugada desta quarta-feira, 26, no Aeroporto Internacional de Salvador, ao tentar embarcar em voo com destino à Espanha transportando 9,6 kg de cocaína.

Segundo a Polícia Federal, a droga estava escondida na estrutura das quatro malas que eles levavam. Os dois irão responder pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, cujas penas vão de 5 a 15 anos de reclusão e multa.

Essa é a segunda apreensão da Polícia Federal no aeroporto de Salvador só este mês. Uma mulher já havia sido presa no último dia 15, também tentando embarcar com destino à Europa, na posse de 6,6 kg de cocaína.

