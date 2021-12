Casal é preso suspeito de matar idosa

Um casal suspeito de envolvimento na morte da idosa Lúcia Miguel da Silva Rosane, 62 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, 25, por policiais da 37ª CIPM (Liberdade). A idosa foi assassinada na madrugada, dentro da casa onde morava, na 1ª Travessa Rio Prado, no bairro da Liberdade, em Salvador. Após o crime, o imóvel foi incendiado.

De acordo com o major Edmilton Reis, comandante da 37ª CIPM, Ivan de Jesus confessou o crime e afirmou ter sido ajudado pela companheira Tainara Pereira Dias. "Ele disse que a matou com uma corda e a mulher o ajudou a abrir os cadeados da casa", afirmou o comandante da 37ª CIPM.

O casal era vizinho da vítima e praticou o crime por vingança. "Ivan alegou que Lúcia dizia para as pessoas que ele era usuário de drogas e ouvia som alto. Por isso, ele a matou", completou o major Edmilton Reis.

Os suspeitos foram presos após os PMs descobrirem que eles se mudaram na manhã desta segunda. A prisão foi feita por policiais do Núcleo de Inteligência (NI) e do Pelotão Especial Tático Operacional (Peto) da 37ª CIPM. Eles foram levados para o Departamento de Homicídios (DHPP).

Moradora nova

O delegado Reinaldo Mangabeira, titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), do DHPP, disse que falaria com a reportagem, mas não atendeu às ligações no horário marcado. Segundo a Central de Polícias (Centel), Lúcia foi agredida até a morte por três indivíduos.

Eles atearam fogo ao imóvel após as agressões. O corpo dela foi encontrado com sinais de estrangulamento e vários hematomas no rosto. Uma corda de nylon foi encontrada pela polícia no local do crime. Moradores da 1ª Travessa Rio Prado disseram ter ouvido os gritos de socorro de Lúcia.

Conforme os relatos, ela se mudou para lá há três meses. "Lúcia vivia sozinha e não recebia visitas. Ela era baleira. Saía todos os dias para vender doces nos coletivos", disse um morador.

