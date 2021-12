Casal é preso em Vitória da Conquista transportando 20 kg de cocaína

Um casal que viajava em um ônibus com destino a Salvador foi preso com 20 kg de cocaína escondidos em uma mala. O flagrante ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 8, em Vitória da Conquista, a 509 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes fiscalizavam o km 830 da BR 116 quando abordaram um ônibus que seguia de São Paulo com destino à capital baiana.

Durante a fiscalização, os PRFs desconfiaram do casal e resolveram verificar as malas que eles transportavam. Dentro de uma das malas que seriam do casal foram encontrados 32 pacotes contendo cocaína que pesava, ao todo, 20 kg.

Questionados pela PRF, o homem, um colombiano de 25 anos, e a mulher, de 38 anos, informaram ter recebido a droga na rodoviária do Tietê, em São Paulo, e tinham como destino a cidade de Salvador, onde receberiam dinheiro pelo transporte.

