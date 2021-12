Casal é preso em Salvador após roubar carro em Camaçari

Um casal foi detido em Salvador após roubar um carro em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. As guarnições da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe) prenderam Luciana de Oliveira Silva e Jamilton Silva Damasceno na avenida Suburbana, no subúrbio ferroviário, na noite desta sexta-feira, 8, horas depois do crime.

A polícia encontrou com a dupla – que estava em um veículo modelo Hilux, com placa MPI 6705 – um revólver de calibre 38 e munições. Segundo a CIPM, eles informaram que receberam R$ 10 mil para realizar o roubo. Os policiais, que conseguiram localizar o carro roubado com ajuda do GPS do veículo, agora estão à procura dos suspeitos de encomendar o crime.

