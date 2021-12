Casal é preso em flagrante ao tentar aplicar golpe contra Grupo A TARDE

Um casal foi preso, na tarde desta quinta-feira, 16, enquanto tentava adquirir produtos promocionais do Grupo A TARDE utilizando cartões de crédito fraudados.

Segundo investigadores da Polícia Civil responsáveis pelo flagrante, Karolina Costa Ferreira, 23 anos, e Rhamuze Moreira dos Santos, 28, são apontados como integrantes de uma quadrilha que aplicou uma série de golpes contra a empresa, entre 13 e 24 de fevereiro passado.

A prisão ocorreu quando a dupla aguardava atendimento no setor de assinaturas, na sede de A TARDE, no Caminho das Árvores, em Salvador.

O objetivo dos dois era resgatar ingressos para o evento Samba Piatã. Eles, entretanto, acabaram surpreendidos por equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), que já os monitoravam.

De acordo com o departamento jurídico do grupo, a fraude começou a ser descoberta após operadoras de crédito contestarem ao menos 21 compras em nome dos clientes.

Transações feitas mais de uma vez com o mesmo cartão também levantaram suspeita. “Eles faziam as assinaturas para ter direito a esses eventos”, detalhou uma funcionária do departamento jurídico do Grupo A TARDE.

Estima-se que os golpes geraram prejuízo em torno de R$ 20 mil – valor que pode ser ainda maior. A empresa calcula que cerca de dez pessoas foram alvo do grupo nas diversas transações. O casal foi encaminhado para prestar depoimento na sede do DCCP, na Piedade, na capital.

