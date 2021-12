Casal é preso em assalto a ônibus no bairro da Pituba

Um casal foi preso na tarde desta quinta-feira, 18, por suspeita de assaltarem um ônibus coletivo da empresa Integra. Eles foram localizados na rua Guanabara, no bairro da Pituba, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM-BA), uma viatura policial estava parada na região da Praça Nossa Senhora da Luz, localizada na avenida Manoel Dias da Silva, quando foi informada por populares sobre o assalto.

Com o auxílio de mais duas viaturas, a PM foi acompanhando a movimentação do coletivo até realizar a intercepção, em um semáforo do respectivo bairro. Após realizarem a vistoria em todos os passageiros do veículo, o casal foi encontrado.

A operação ainda terminou com a apreensão de um simulacro de pistola e uma mochila contendo vários aparelhos de celular e carteiras. Eles foram encaminhados para o Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (Gerc).

