Casal é preso com mais de 30kg de maconha em Salvador

Um casal foi preso por equipes das Rondas Especiais (Rondesp Atlântico) com 31 kg de maconha, no bairro de Jardim das Margaridas, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 16.

Os PMs passavam pela rua Ipupiara quando abordaram um homem que aparentava nervosismo. Com ele, foi encontrado 1 kg de maconha. Em seguida, após questionamentos, ele revelou que guardava mais drogas em sua residência. No local, foram localizados mais 28 kg do entorpecente.

Questionado sobre a possibilidade de esconder mais drogas, o jovem de 25 anos levou as guarnições até a casa de sua namorada. No imóvel, a polícia achou mais 2 kg da erva. A dupla e as drogas foram apresentadas no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

