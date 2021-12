Casal é preso com fuzil de uso exclusivo do exército no Caminho de Areia

O casal Jorge Willian Stuart Marques Santos e Aline Souza dos Santos foram presos nesta quarta-feira, 26, no bairro do Caminho de Areia, em Salvador, depois de policiais encontrarem na casa um fuzil 7.62, de uso exclusivo do exército brasileiro.

De acordo com a polícia, agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (Drfrv) chegaram até dupla suspeita após realizarem a prisão de Marcelo Crispin Reis dos Santos. Ele foi flagrado com um veículo Fiat Toro roubado e portando um revólver calibre 38.

Quando foram à casa do suspeito, se depararam com Jorge e Aline, que também residiam no local, portando o fuzil. Ainda segundo informações da polícia, a arma era utilizada para assaltos à instituições bancárias. O carro que Marcelo dirigia também foi apreendido na ação.

Jorge e Aline foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso exclusivo das Forças Armadas e encaminhados para audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça, na avenida ACM. Marcelo também vai responder por posse ilegal de arma e receptação.

