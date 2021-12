Casal é preso com 150 kg de maconha na Boca do Rio

Um casal foi preso por tráfico de drogas na Boca do Rio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles foram flagrados com 150 kg de maconha em tabletes dentro de uma casa.

Milton Fabiano Ramos Gonçalves e Paula Layane Santos Viana foram autuados por tráfico no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na Pituba.

A prisão foi feita após denúncia anônima.

adblock ativo