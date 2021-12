Casal é preso após raptar um motorista do Uber

O casal Mariana Lima dos Santos, de 30 anos, e Tiago Lima Santos, 33, foi preso na manhã desta quarta-feira, 11, na Av. Luís Eduardo Magalhães, sentido BR-324, momentos após raptar um motorista do aplicativo Uber na Av. Magalhães Neto.

Eles foram detidos por uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe – Litoral Norte) depois que o motorista jogou o veículo, o Renault Sandero vermelho [NYT-3976], contra a viatura para chamar a atenção.

Em depoimento na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), a vítima contou que estava em um estacionamento em frente ao Hospital da Bahia, por volta das 8h, quando foi surpreendida pela dupla.

“Ele disse que estava com o carro estacionado, aí eles chegaram armados e o abordaram. Ele [vítima] estava muito nervoso, abalado, teve a arma apontada para o rosto”, relatou Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação (SI) da DRFRV.

Conforme Barbosa, Mariana e Tiago são suspeitos de roubar outros motoristas do Uber, além de praticar crimes contra estabelecimentos comerciais. “Ligaram para a delegacia e falaram que eles roubaram uma pizzaria no Uruguai, ontem [terça-feira]. Disseram que eles assaltaram o Todo Dia do Matatu de Brotas duas vezes”, revelou o policial.

Ainda segundo ele, Tiago é suspeito de participar do roubo a um carro-forte em Feira de Santana (a 118 km de Salvador).

