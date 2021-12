Casal é flagrado com 26kg de maconha avaliados em R$ 30 mil

Ana Cristina Ferreira Silva, de 21 anos, e seu companheiro de 17 anos foram presos na noite da última terça-feira, 16, no bairro Fazenda Grande do Retiro. O casal foi surpreendido por investigadores do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) quando saía de casa para realizar a entrega de um carregamento de 26 quilos de maconha. A droga, embalada em sacos plásticos, seria transportada em um Polo preto, até a localidade do "Cutuvelo", na Fonte do Capim, região da Avenida San Martins.

Ana Cristina foi apresentada à imprensa na tarde desta quinta-feira, 18, no auditório da Polícia Civil, na Piedade, pela diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegada Fernanda Porfírio, e pelo titular da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), delegado Adailton Adam, que lavrou o flagrante. O adolescente já tem passagem pela polícia por envolvimento em assaltos e há um mês chegou a ser baleado quando praticava um roubo, numa motocicleta.

O casal vinha sendo investigado pela polícia depois que o Núcleo de Inteligência do Depom recebeu denúncias acerca do envolvimento deles com o tráfico. "Estamos investigando a origem da maconha que está avaliada em R$ 30 mil", explicou Adam.

O garoto foi encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas, enquanto Cristina será conduzida ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

