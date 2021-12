Casal é flagrado com 20 kg de maconha no Ferry Boat

Um casal foi flagrado com vinte quilos de maconha e uma pequena quantidade de cocaína logo antes de embarcar em um ferry boat com destino à Ilha de Itaparica, no Terminal Marítimo de São Joaquim, nesta quinta-feira, 22.

Os policiais da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estavam no local para apurar denúncia de que um casal transportava drogas em duas mochilas quando abordaram Silvia Santos de Jesus, de 23 anos, e Washington Santos Silva, 24. O entorpecente seria comercializado do outro lado da Baía de Todos-os-Santos.

A titular da 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim), delegada Ana Virgínia Paim, informou que o casal é suspeito de integrar uma quadrilha de traficantes que atua em Salvador e na Região Metropolitana.

Foram apreendidos também três celulares e a quantia de R$ 110. Autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, os dois foram conduzidos ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Mata Escura.

