Casal é executado a tiros dentro de carro no bairro de São Marcos

Um casal foi executado a tiros dentro de um carro na manhã deste sábado, 9, no bairro de São Marcos, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 9h, na rua direta da localidade.

A Polícia Civil informou que uma das vítimas, identificada como Léo Moringa, seria suspeita de assalto a bancos e tráfico de drogas.

Conforme a Polícia Militar (PM-BA), o casal estava em um veículo modelo HB20, de cor branca, quando foi alvejado por mais de 20 tiros.

Após o crime, diversas pessoas se aglomeraram em volta do carro e a polícia precisou isolar a área para realizar a perícia e remoção dos corpos.

Informações davam conta que uma terceira pessoa ficou ferida, mas a polícia não havia confirmado até a publicação desta reportagem. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Outro carro

Já no bairro de Pau da Lima, na rua do Ouro, região próxima ao crime, os agentes localizaram um outro veículo com perfurações de tiros.

