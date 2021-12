Casal é esfaqueado em Cosme de Farias

A comemoração de um aniversário foi interrompida por agressões a um casal na madrugada desta terça-feira, 23, em Cosme de Farias, em Salvador. Agnaldo Timóteo Pacheco dos Santos, 47 anos, e a companheira Alexsandra Silva das Neves, 34, foram agredidos a golpes de faca e facão após serem acusados por um grupo de homens de pertencer a uma facção criminosa.



Essa versão consta no Boletim de Ocorrência (BO) registrado no posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), para onde as vítimas foram levadas. Consta no registro que o casal e dois convidados festejavam na casa de Agnaldo, localizada à Rua 18 de Outubro, quando uma mulher e três homens chegaram, acusaram e agrediram as vítimas.

O crime ocorreu por volta de 1h45 dentro da residência. Agnaldo foi ferido no rosto, nos braços, na cabeça e no abdômen. Já Alexsandra foi agredida com golpes de faca e facão no braço direito.

Investigadores da 6ª DT (Brotas) recomendaram a reportagem não ir à Rua 18 de Outubro por causa de conflitos recentes entre as facções criminosas Bonde do Maluco (BDM) e Comissão de Paz (CP).

Policiamento reforçado

Na segunda-feira, 22, havia pichações da sigla BDM em tinta fresca nos muros da localidade, conforme os investigadores da 6ª DT. A PM informou, por meio de nota, que o policiamento segue intensificado no bairro com guarnições da 58ª CIPM, da Rondesp Atlântico e da Operação Apolo.

A nota diz que, durante as diligências, policiais da Rondesp Atlântico prenderam dois homens traficando drogas na noite de segunda-feira no Centro Social Urbano, em Cosme de Farias. Com eles, foram apreendidos 300 gramas de pasta base de cocaína, três pinos de cocaína, entre outros objetos. Conforme a PM, eles são suspeitos de vários homicídios no bairro.

