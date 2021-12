Casal é baleado por suspeitos em carro na Boca do Rio

Josiane Jesus dos Santos, de 26 anos, e o companheiro, Jaime Alves Conceição Filho, 27, foram baleados nas costas, na noite do domingo, 29, na Boca do Rio, em Salvador, enquanto passavam de moto pela localidade do Cajueiro. Eles foram levados ao Hospital Geral do Estado e, até esta segunda-feira, 30, permaneciam internados em estado estável.

Aos policiais do posto da Polícia Civil da unidade de saúde, o casal contou ter sido surpreendido a tiros por homens que estavam em um veículo de cor prata, de dados não anotados, quando retornavam de um bar, onde tinham ido comprar cervejas.

Eles não informaram por qual motivo os homens atiraram, nem se conhecem os suspeitos. O caso será investigado pela 9ª Delegacia (Boca do Rio).

