Casal é baleado em tentativa de assalto no Centro da cidade

O motorista Antônio Carlos de Souza Santos, 53 anos, e a carona Lindinalva Chaves dos Santos, 45, foram baleados durante uma tentativa de assalto, na madrugada desta sexta-feira, 9, no Centro de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime ocorreu por volta das 5h30, próximo à Praça Castro Alves, quando os bandidos tentavam levar o carro das vítimas.

Antes de balear o casal que estava em um Palio, os assaltantes roubaram um Uno Vivace azul, próximo ao semáforo do Forte de São Pedro, na avenida Sete de Setembro. Depois, eles abandonaram o veículo na praça onde ocorreu o crime.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), depois de ser baleado, Antônio, que dirigia o veículo, perdeu o controle da direção e acabou batendo em um poste na rua Chile, próximo ao Bradesco. Um guincho do órgão municipal retirou o veículo ainda pela manhã.

De acordo com testemunhas, os responsáveis pelo crime são dois homens. Eles chegaram na contramão pela rua da Ajuda, quando deram voz de assalto para o casal. Após o crime, eles pegaram um ônibus e fugiram, sendo vistos depois na Ladeira da Praça.

As vítimas foram atendidas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), os pacientes estão lúcidos e orientados. Antônio ainda vai passar por exames.

