Casal detido mais de 30 vezes é flagrado em novo assalto a ônibus

Um homem e uma mulher foram presos por furtos e assaltos a ônibus nas regiões da Madeireira Brotas e do Hospital Sarah Kubitschek, em Salvador. Manuela Silva Tavares, 38 anos, e Silas Pereira dos Santos, 30 anos, já são conhecidos do Grupo Especial de Repressão a Roubo em Coletivos (Gerrc), na Baixa do Fiscal. Eles já foram detidos mais de 30 vezes pelos mesmos crimes.

Destas prisões, 10 geraram inquéritos por furtos e roubos e cinco estão em fase de processos criminais. “É trabalho árduo realizado por nós da Polícia Civil e pela Polícia Militar para reduzir esta prática de crime, mas exemplos como este mostram que precisamos, de fato, do endurecimento das nossas leis. É inadmissível que pessoas como estas, que já prejudicaram tanta gente, continuem saindo pela porta da frente das unidades policiais porque a lei assim permite”, desabafou o titular do Gerrc, delegado José Nélis.

No momento da detenção desta quarta, 13, Manuela e Silas foram encontrados com os itens roubados. Eles costumam usar armas brancas nas ações. A divulgação da prisão ocorreu nesta quinta, 14. A dupla foi encaminhada para Audiência de Custódia.

adblock ativo