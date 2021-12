Casal de traficantes ligados a Nicão é preso em Itinga

Lucas Campos de Miranda, 33, e sua companheira Vânia Lúcia Dos Santos, foram presos na madrugada desta quinta-feira, 1º, em Itinga na casa onde moravam. O casal, que mantém ligações criminosas com o traficante Claudomiro Santo Rocha Filho, o "Nicão", já era investigado e tinha mandado de prisão expedido. Segundo a polícia, Lucas era investigado desde 2014.

As prisões são resultado da operação de combate ao tráfico de drogas realizada em Salvador e Região Metropolitana (RMS), envolvendo cerca de 70 policiais. Lucas, que atualmente faz parte da organização criminosa conhecida com "Bonde do maluco"(BDM) entrou para o tráfico de drogas em 2013 na facção "Katiara", rival do grupo do qual faz parte atualmente.

Durante o interrogatório, o casal chegou a negar algumas das acusações, mas o delegado titular da 1º Delegacia de Tóxicos e Entorpercentes(DTE), Luiz Sampaio contestou, usando registros de conversas telefônicas obtidas com autorização da Justiça que comprovam o envolvimento do casal com o tráfico de drogas. Segundo o delegado, nas ligações eles ditavam as diretrizes para o funcionamento de pontos de vendas e para depósito de faturamento.

A polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do supeito de tráfico e comparsa da dupla, Tiago Sampaio (que também tem mandado de prisão expedido e se encontra foragido) na Gamboa. No local, foram encontrados vários aparelhos celulares que foram levados para perícia.

A equipe da operação é integrada pelos departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (Depom) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).

