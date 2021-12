Casal de idosos é encontrado morto em motel no Costa Azul

Alfons Ludwig Boness, de 72 anos, e de Sônia Souza Soares, 70, foram encontrados mortos na manhã deste domingo, 8, dentro do Hashtag Motel, situado no bairro Costa Azul, em Salvador.

As vítimas foram achadas em um quarto do estabelecimento, localizado na rua Arthur de Azevedo Machado, com marcas de ferimentos causados por objeto cortante.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), informações preliminares dão conta que a mulher teria matado o marido a facadas e cometido suicídio. Não há confirmação da versão de que o órgão genital do homem tenha sido arrancado.

Os corpos foram removidos do local, à tarde, e levados para o Instituto Médico Legal (IML), na Av. Centenário. A Polícia Civil investigará a autoria, a motivação e as circunstâncias do crime.

