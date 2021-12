Casal de golpista nega se conhecer, mas tem filha de 20 anos

Eduardo Jorge da Silva Conceição, de 55 anos, e Maria Izabel de Lima Bezerra, 54, foram presos dentro de uma agência bancária no Condomínio Mundo Plaza quando estavam prestes a concretizar um golpe. Eduardo tentava contrair um empréstimo de R$ 20 mil depois de abrir uma conta com dados de outra pessoa e usar uma carteira de identidade falsa. O gerente desconfiou e chamou a polícia. Quando o policial revistou Eduardo, encontrou três RGs com a foto dele e os dados de outras pessoas.

Maria Izabel estava mais afastada observando a movimentação, mas uma funcionária do banco informou que ela estava com Eduardo. Segundo o subtenente Miguel Araújo, da 35ª CIPM (Iguatemi), a dupla ofereceu R$ 5 mil para não ser presa, mas ele não aceitou. O casal foi autuado em flagrante por estelionato e corrupção ativa pela delegada Maria Selma Pereira, na 16ª DT (Pituba).

Segundo a delegada, os dois negaram se conhecer, mas ela descobriu que o casal tem uma filha de 20 anos. A dupla foi para o Departamento de Polícia Técnica fazer a identificação criminal, porque podem ter apresentado nomes falsos.

Mais fraudes

Ainda foi apreendido com o casal um Fiat Siena de placa JSC 0081. O carro está em nome de Maria Izabel de Lima Bezerra, 54, e no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) consta que o carro está quitado. Mas a delegada descobriu que o veículo está financiado em nome de Marcelo de Lima Pinto e as parcelas ainda estão em aberto.

As identidades que estavam com a foto de Eduardo eram em nome de Francisco Assis da Silva Xavier, 56, Atalíbio Rocha da Silva, 64, e Izinio de Jesus Oliveira, 62. A delegada pede para quem tenha sido vítima dos estelionatários ligar para a 16ª DT (3116-3118) para contribuir com as investigações da polícia.

