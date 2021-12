Casal com benefício suspenso tinha cadastro duplicado

Em resposta à matéria que foi publicada por A TARDE nesta terça-feira, 10, a respeito dos moradores do Barro Branco que reclamam do atraso do pagamento do auxílio-moradia pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), o titular do órgão, Bruno Reis, informou que "todos os benefícios estão devidamente em dia, exceto as pessoas que não fazem jus ao auxílio, como é o caso de Matheus Freire", que afirmou na matéria não receber a bolsa há três meses.

De acordo com o secretário, o pagamento da família de Matheus foi suspenso porque técnicos da Semps constataram durante a realização de vistoria que o vendedor é filho de Antônio Raimundo Santos e de Jaqueline Freitas. Ambos moram na mesma residência, mas se cadastraram separadamente para receber o auxílio. Reis afirma que Raimundo recebeu a bolsa por três meses e Jaqueline por quatro e que, portanto, o pagamento da família é válido até dezembro.

Além disso, o secretário informou que o casal recebeu o auxílio emergencial de dois salários mínimos porque uma parte externa da casa foi atingida durante o deslizamento.

"Eu lamento que as pessoas usem de má-fé para benefício próprio", comentou o secretário. Hoje, no período da tarde, técnicos da Semps irão ao local para prestar esclarecimentos à população.

Chuvas

Em abril, os moradores de Barro Branco e Marotinho tiveram suas casas atingidas por deslizamento de terra durante período de forte chuva na capital. Na ocasião, 12 pessoas morreram e muitas famílias ficaram desabrigadas.

