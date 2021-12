Casais driblam distância com tecnologia e amor

O ditado diz que o amor pode estar mais perto do que se imagina, porém o que a sabedoria popular não diz é se esse amor consegue resistir a quilômetros de distância. Razões diversas podem fazer alguém ir morar longe da pessoa amada e, para o relacionamento resistir, diversas adaptações são necessárias.

A história de Kátia Raquel, 39 anos, e o francês Mathieu Cressy, 37 anos, que começou em 2012 durante uma viagem, rompeu barreiras da distância. Quase seis anos depois, o casal passa o primeiro Dia dos Namorados fisicamente juntos.

Distantes mais de sete mil quilômetros, os dois mostram que, apesar de estarem em continentes diferentes, a relação se desenvolveu. Kátia conheceu Mathieu em uma viagem que fez com uma amiga à França. Apenas três meses depois, ele veio ao Brasil e o pedido de namoro aconteceu. "No começo, não acreditava que poderia dar certo, a gente só continuou por insistência dele. Ele batalhou para estarmos juntos, acreditou no nosso relacionamento", conta Kátia.

Na França, o equivalente do Dia dos Namorados, o Dia de São Valentim, é comemorado em 14 de fevereiro. O santo é normalmente associado ao símbolo do cupido e acabou ficando conhecido como padroeiro dos casais apaixonados.

Ajuda

Para Kátia, a maior dificuldade de ver o amado apenas a cada três meses é não poder estar presente nos momentos importantes, apesar da tecnologia ajudar. "Hoje com a internet a gente se fala todo dia por chamada de vídeo".

Outra dificuldade encontrada pelo casal é o fuso horário. A diferença oficial entre Brasil (horário de Brasília) e Paris são quatro horas. "Às vezes, quando chego do trabalho, ele já está indo dormir, mas são coisas que a gente se adapta". Apesar de continuarem morando em países diferentes, o casamento aconteceu, em 2016, no Brasil.

Já a distância entre Ívina Couto e o namorado Igor é um pouco menor. Os 1.473 quilômetros separam Brasília de Salvador. Para ela, isso não é problema e o relacionamento, inclusive, melhorou depois que passaram a ficar semanas sem se encontrar pessoalmente.

"Namoramos dois anos quando morávamos perto, mas era muito instável. Quando ele teve que se mudar a gente precisou parar pra pensar no que realmente queríamos", relata.

"Com a distância, pensamos duas vezes antes de brigar, damos mais importância aos momentos juntos", reflete. Para fortalecer a relação e não se tornar um "namoro virtual" os dois montaram um esquema para se ver, pelo menos, duas vezes no mês e conversar todos os dias ao celular.

A tecnologia, também, ajuda o jovem casal Monalysa Melo e Fernando Souza, de 21 e 25 anos, respectivamente, a matar saudades. Para ela, que mora em Cachoeira, no Recôncavo baiano, e ele em Paulínia, no interior do estado de São Paulo, a comunicação é fundamental para manter o relacionamento saudável.

"Conversa é a base de qualquer namoro, ainda mais quando não pode se ver todo dia. O segredo é confiar e ter diálogo. Se não tem confiança, não tem como existir namoro, morando perto ou longe", conta. "No começo tivemos dificuldade e muito medo, sem saber se ia dar certo, porque quando morávamos na mesma cidade éramos muito grudados".

A forma como cada um usa tecnologia foi um empecilho. "Eu sou superconectada e ele não é muito ligado nessas coisas, mas acabamos nos adaptando", completa Monalysa.

Ívina tem namorado em Brasília | Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE

Orçamento

A parte financeira é outra questão que pesa quando se fala em relacionamento a distância. Enquanto uma passagem de ônibus urbano custa R$ 3,70, uma passagem Salvador - São Paulo, por exemplo, gira em torno de R$ 400. Já o voo Salvador - Paris pode ser encontrado a partir de R$ 2 mil.

Monalysa conta que o que facilitou é que ambos possuem o ID Jovem, documento que possibilita acesso de estudantes a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. "Nós dois somos estudantes e não temos uma renda fixa. O ID Jovem ajuda bastante, mas viajar sempre tem muitos gastos, isso acaba pesando muito".

Ívina, também, pondera sobre a questão financeira. "Antes de se ver tem todo um planejamento. Não é só pegar um ônibus ou um uber", diz.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

