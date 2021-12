Casais caem em golpe virtual e formam fila em motel no Dia dos Namorados

Um suposto golpe de internet teria ajudado a causar uma longa fila nas imediações de um motel em Salvador, no dia dos namorados, no último sábado, 12. Diversas páginas nas redes sociais divulgaram imagens do trânsito congestionado próximo ao Motel Le Royale, no bairro de Vale dos Lagos.

Segundo alguns usuários que reclamaram na internet, um perfil falso foi criado para fazer reservas no motel. No print compartilhado pelos internautas, uma conta com o mesmo nome do local oferece pacotes com suítes pelo Whatsapp e Instagram.

O motel, no entanto, usou a sua conta oficial nas redes sociais para avisar sobre o perfil falso e esclarecer que a entrada estava sendo feita somente por ordem de chegada.

"A demanda por nossas suítes está muito alta, não estamos conseguindo responder a todos, portanto vamos deixar algumas informações importantes”, começa o aviso. Em seguida, o motel pontua que não trabalha com reservas e que o atendimento ocorre apenas por ordem de chegada.

O grande movimento chegou a causar retenção em um trecho das Avenidas São Rafael e Paralela. Procurada pela reportagem do A TARDE, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o suposto golpe.

Motel desmentiu perfil falso | Foto: Reprodução | Redes Sociais

