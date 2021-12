Casa pega fogo e deixa moradores isolados em quintal no Garcia

Duas pessoas ficaram feridas em um incêndio em uma casa, nesta segunda-feira, 7, na rua Prediliano Pitta, no bairro do Garcia, em Salvador. As vítimas, que ainda não foram identificadas, pularam um muro e se abrigaram no quintal de um vizinho.

Os moradores ficaram isolados no imóvel vizinho por conta das chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo.

As vítimas foram resgatadas e atendidas pelo Serviço de Atendimento médico de urgência (Samu). Uma delas teve ferimentos no braço e na barriga.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

