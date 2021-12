Casa lotérica é arrombada no bairro da Calçada

Uma casa lotérica foi arrombada por volta das 5h desta quarta-feira, 11, na rua Padre Antônio de Sá, na Calçada, em Salvador. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), quando proprietário chegou no local encontrou o estabelecimento com as portas forçadas.

Uma guarnição da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (16ª CIPM/Comércio) foi acionada. Ninguém foi preso. Até a publicação desta matéria não havia informações se algum dinheiro tinha sido levado da lotérica.

Assalto a banco

Uma agência do banco Santander foi assaltada no momento em que os caixas eletrônicos eram abastecidos, no final da manhã desta terça-feira, 10, na mesma região da lotérica arrombada hoje. Durante a ação dos criminosos, algumas pessoas passaram mal e precisaram ser atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

A polícia suspeita que o crime tenha contado com a ajuda de funcionários da própria unidade bancária, já que as informações preliminares apuradas no local indicam que um dos acessos à área de abastecimento estava aberto. O caso é investigado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

