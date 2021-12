Casa estudantil em Brotas irá abrigar 30 alunos de Ilha de Maré

Alunos quilombolas da Ilha de Maré, que fazem graduação em faculdades na parte continental de Salvador, vão contar com suporte para continuar os estudos. Inaugurada na manhã desta terça-feira, 10, a Casa dos Estudantes Quilombolas, localizada em Matatu de Brotas, é uma residência com capacidade para 30 universitários.

A casa é reservada para graduandos de Ilha de Maré, na Baía de Todos-os-Santos, que estejam matriculados de forma presencial em entidades na capital baiana, mas que encontram dificuldades para frequentar as aulas.

Haiala Carvalho, Nayara Nascimento e Renato Neves, ainda, são os únicos habitantes. A previsão é que até o próximo ano o imóvel, que tem sala de estudos, área de lazer, sete quartos, cinco banheiros e duas copas, esteja com a capacidade máxima.

Haiala, que estuda enfermagem na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), conta que morava de aluguel em Periperi. “Era bem complicado financeiramente, gastava muito com aluguel, transporte e não tinha um lugar reservado para estudar”.

Ela conta ainda que já pensou em desistir dos estudos. “Não só por dinheiro, mas por questões psicológicas. Não tinha lugar para estudar, isso complicava muito manter boas notas”, completa. O investimento para implantação da residência foi de cerca de R$ 200 mil. Anualmente, a casa deve ter um custo de manutenção de aproximadamente R$ 250 mil.

Para a estudante da Uneb Nayara, a casa vai ajudar pela localização. “Para conseguir estágio é bem melhor, a gente chega em casa mais cedo e tem mais tempo”. Antes ela morava com uma tia na avenida Suburbana.

A inauguração aconteceu na manhã desta terça e contou com a presença do prefeito ACM Neto (DEM) e da titular da Secretaria Municipal da Reparação (Semur), Ivete Sacramento. “Vamos abrigar esses jovens durante o ensino superior para que eles possam ter um lugar onde morar com segurança e qualidade. Assim a gente repara uma dívida histórica com essa comunidade”, comentou o prefeito. As comunidades atendidas são Bananeira, Martelo, Passa Cavalo, Praia Grande e Santana.

