Casa é atingida por incêndio em Cosme de Farias

Um incêndio atingiu uma casa, na manhã deste sábado, 20, no Alto do Cruzeiro, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a chama já foi debelada. Cinco pessoas foram encaminhadas para unidade de saúde, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por inalação de fumaça.

A causa do incêndio não foi divulgada.

