Casa do Tricolor da Pituba é assaltada e fecha

Nesta terça-feira, 28, três homens armados invadiram a loja Casa do Tricolor, renderam os funcionários e roubaram cerca de 150 camisas oficiais do clube, além de uma quantia em dinheiro.

A loja, localizada no bairro da Pituba, na Avenida Manoel Dias da Silva, não aguentou e encerrou suas atividades no local alegando "falta de segurança" para operar no bairro.

Segundo uma nota publicada no Facebook da loja, o motivo são os constantes assaltos na região. Apenas em um mês, a loja da Pituba sofreu dois assaltos a mão armada.

Leia a nota:

"Prezados Clientes e Nação Tricolor

Pela falta de segurança vivida hoje no bairro da Pituba, estamos encerrando as atividades de nossa loja da Manoel Dias da Silva. Foram dois assaltos a mão armada em menos de um mês tirando a tranquilidade de nossos colaboradores e clientes.

Lembrando que todas as lojas da CT estão a disposição para atender e resolver qualquer duvida ou necessidade de nossa clientela.

Abraços a todos

Jefferson Nagata".

