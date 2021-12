Casa do Rio Vermelho é reinaugurada

Após onze anos fechada, na tarde desta sexta-feira, 7, a casa de Jorge Amado e Zélia Gattai no número 33 da Rua Alagoinhas, bairro do Rio Vermelho, em Salvador, estava novamente cheia de gente. Foi a inauguração para autoridades, convidados e imprensa do memorial A Casa do Rio Vermelho.

Projetado pelo celebrado arquiteto e cenógrafo Gringo Cardia (com auxílio na curadoria do vice-reitor da Ufba Paulo Miguez), o museu de fato faz jus a um dos maiores nomes da cultura baiana, com o acervo dividido entre lembranças e objetos pessoais do casal de escritores e o seu vasto acervo de arte, amealhado ao longo de décadas viajando ao redor do mundo.

Sem percurso pré-definido, o museu leva o visitante a se embrenhar pelos cômodos da casa dos Amado sem barreiras, com acesso ao quarto do casal, a cozinha, o belíssimo jardim, a sala onde Jorge escrevia etc.

Gringo Cardia fez um bom trabalho ao incluir filmes, projeções e narrações em quase todos os cômodos, ajudando a iluminar a vida e o trabalho do casal em suas diversas facetas: o Jorge Amado menino, o comunista, o homem de casa, escritores, anfitriões de personalidades.

Tocado pela prefeitura, o projeto teve investimento total de R$ 6 milhões, entre recursos públicos e privados.

Na inauguração desta sexta, estavam o prefeito de Salvador ACM Neto, o Secretário de Desenvolvimento Turismo e Cultura Guilherme Bellintani, o diretor da Fundação Gregório de Matos Fernando Guerreiro, os filhos de Jorge e Zélia João Jorge e Paloma, os netos do casal e a atriz Sônia Braga, entre outras personalidades da política e das artes.

Sob a forte luz dos holofotes da imprensa, as autoridades e a família Amado subiram em um pequeno palco e falaram diante dos convidados. "Em 2012, na primeira conversa que tive com Neto, ele me disse: 'a única coisa que eu faço questão é que você cuide da casa de Jorge Amado'. Isso ficou como uma fixação para mim", disse Bellintani.

"Hoje entregamos este equipamento a cidade, que poderia estar em qualquer lugar do mundo, tal a sua qualidade museográfica", disse.

"Tieta"

Sonia Braga de repente irrompe em meio ao povo: "Opa, fui chamada, dá licença pra Tieta", dizia, ao subir no palco. Acomodada entre ACM Neto e Bellintani, a atriz ficou visivelmente emocionada, com lágrimas nos olhos durante a exibição de um vídeo.

O prefeito falou em seguida e, como de costume, lembrou que, na administração anterior, o investimento anual da prefeitura em cultura era de R$ 500 mil.

"Em dois anos, minha gestão já está chegando a R$ 50 milhões. Estamos em fase de implantação dos museus Carybé e Pierre Verger. Retomamos o Trofeu Caymmi e vamos implantar na literatura o Selo João Ubaldo Ribeiro", anunciou ACM Neto.

Depois Fernando Guerreiro elogiou o projeto: "Isso aqui é nossa memória, nossa cultura e até mesmo nossa religiosidade. As cinzas do casal estão ali no jardim", lembrou o diretor da FGM.

Aberta ao público

A Casa do Rio Vermelho estará aberta ao público a partir do dia 14 (sexta-feira), das 10 às 17 horas, com ingressos a R$ 20 (inteira), com 50% de desconto para estudantes e idosos.

Inicialmente, a Casa só estará aberta às sextas-feiras, sábados e domingos, das 10 às 17 horas.

<GALERIA ID=19607/>

