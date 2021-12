Casa do Pelô será reformada para abrigar Espaço Zélia Gattai

O convênio para realização da primeira etapa de reforma do imóvel onde funcionará o Espaço Zélia Gattai, em Salvador, foi firmado nesta sexta-feira, 6, pelo secretário estadual de Cultura, Jorge Portugal, e o ministro da Cultura, Juca Ferreira. A cerimônia que marcou o acordo aconteceu na Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho.

Após as intervenções, o Espaço Zélia Gattai sairá da fundação e irá para a casa 47, que fica logo o lado. O Ministério da Cultura (MinC) vai destinar R$ 600 mil para esta primeira etapa da obra, enquanto que a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) entra com a contrapartida de R$ 30 mil.

A fase inicial da reforma será executada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). O órgão fará a elaboração dos projetos executivo e elétrico, reforço estrutural e reforma do andar térreo com acessibilidade. O Ipac será responsável, também, pela licitação, contratação e execução do projeto.

Jorge Portugal salientou a importância de o convênio acontecer no ano de homenagens a Zélia Gattai. "Este é o ano do centenário dela. Estamos celebrando o papel que ela teve como escritora, mulher e militante. Ela não foi apenas a esposa de Jorge Amado. Foi uma figura maior", comentou o secretário estadual.

"Ela é parte importante da memória da cultura da Bahia, e preservar isso é muito importante. E, por isso, o ministério de sentiu responsabilizado de fazer essa parceria, no intuito de realizar um centro de referência em torno da obra dela", acrescentou o ministro Juca Ferreira.

Durante o evento, também foi lançado o selo 100 Anos Zélia Gattai e anunciado o lançamento, na internet, do banco de imagens do acervo fotográfico da escritora. Outros eventos virão ao longo do ano.

adblock ativo