Casa do Papai Noel pode ser visitada até o dia 25 no Parque da Cidade

A Casa do Papai Noel, montada no Parque da Cidade, está aberta para visitação até o dia 25 de dezembro, das 16 às 20 horas. O espaço tem 32 m² e é ambientado ao clima natalino, contando, inclusive, com trenó e renas.

“A Casa tem um conceito interativo, favorece a cidade e pretende estimular a imaginação e despertar os sonhos de muitas crianças”, explicou o diretor de iluminação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Junior Magalhães.

A atração conta com 1,5 mil microlâmpadas em LED na iluminação. A visitação é gratuita e faz parte da decoração de Natal na cidade.

