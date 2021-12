Casa desaba em Plataforma; bombeiros procuram por um soterrado

Parte de uma casa de dois andares desabou no início desta sexta-feira, 29, na rua da Esperança, no bairro de Plataforma, em Salvador. O Corpo de Bombeiros informou que há profissionais no local, retirando os escombros, para o resgate de uma pessoa.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada, assim como a causa para o desabamento.

Moradores da região estão auxiliando no trabalho. A Defesa Civil está no local para avaliar se a casa ao lado também corre risco de desabamento.

