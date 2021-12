Casa de striptease é interditada no Rio Vermelho

Uma casa noturna no Rio Vermelho foi interditada por desenvolver atividade comercial diferente da prevista no alvará de funcionamento. A interdição ocorreu na noite desta terça-feira, 16. A casa Café Hot realizava shows de striptease, mas possuía autorização para funcionar como bar.

O bloqueio do local foi realizado por técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), após ofício enviado pelo vereador Claudio Tinoco (DEM) solicitando que o órgão fiscalize casas destinadas ao entretenimento sexual no bairro. O vereador conta que recebeu, no último sábado, 13, um panfleto de um estabelecimento com o anúncio de um show de striptease.





A interdição foi aplicada com base no artigo 8º do Código de Polícia Administrativo, que estabelece que, para funcionar, os estabelecimentos comerciais, industriais, de crédito, seguro, capitalização, religioso, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, e as empresas, em geral, dependem de alvará ou autorização de funcionamento.

Casa fica próxima ao largo da Dinha, no Rio Vermelho (Foto: Divulgação | Sucom)

