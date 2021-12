Casa de saúde abriga moradores de rua de forma precária

Mais de três meses depois de prometer desocupar a Casa de Saúde Ana Nery, na Soledade, para dar lugar a uma escola municipal, a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), ainda não encontrou alternativa para as pessoas de situação de rua que estão no local.



Cerca de 200 pessoas - entre elas idosos, mulheres, crianças e doentes mentais - continuam a viver no prédio histórico, sob condições precárias, em meio ao lixo, restos de comida, sem água potável e sem energia elétrica.



Como agravante, a presença das crianças vai de encontro à determinação do juiz titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude, Walter Ribeiro Costa Junior, que acatou pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), para retirá-las do prédio por conta das "possíveis situações de risco".



Na decisão, o magistrado intimou o município a apresentar uma proposta de efetivação da retirada das famílias, prevista em um termo de ajustamento de conduta (TAC), como parte do acordo feito entre a prefeitura e o MP-BA, mas que teria sido descumprido pelo Palácio Thomé de Souza.



"Se o município não apresentar uma justificativa plausível, vamos entrar com uma medida judicial para desocupar o prédio", alertou o coordenador do Grupo de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Cidadania (Caoci) do MP-BA, promotor Valmiro Macedo.



Inquéritos



Com base na denúncia publicada em A TARDE, em 26 de junho deste ano, de que cerca de 600 moradores de rua foram levados à força para o abrigo por causa da Copa das Confederações, o promotor informou que o MP-BA instaurou três inquéritos civis públicos.



O primeiro dos inquéritos por improbidade administrativa outro pela defesa dos idosos e o terceiro com base na defesa dos direitos humanos, informa o promotor. "O prédio precisa ser interditado imediatamente, pois, se acontecer alguma tragédia, a prefeitura será responsabilizada", cravou.



Além de aguardarem pela definição judicial, ocupantes do abrigo, como a vendedora de jornais Aurelina Peixoto, 50, reclamam que a Semps pagou apenas um mês de aluguel social desde que as pessoas chegaram ao local, em maio passado.



O dinheiro, que varia entre R$ 100 (para quem não tem dependentes) e R$ 300, não é suficiente para encontrar uma moradia, segundo afirma a mulher. "A maioria que saiu para o aluguel teve que voltar para cá (o abrigo) ou para as ruas, porque o dinheiro não dava", afirmou Aurelina.



Uma jovem, com uma criança nos braços, que não quis ser identificada, mostrou-se mais arredia e disse que só sairá do prédio após a prefeitura cumprir a promessa de entregar casas populares para as pessoas que não encontraram imóveis para alugar no valor do benefício social da Semps.



"Estamos aqui ao deus-dará, sem condição nenhuma de sobrevivência", reclamou a mulher, que, assim como outros ocupantes do prédio, improvisa uma cozinha com lenha no pátio do casarão. "Quem tem nos ajudado são as igrejas, que nos dá comida", concluiu a jovem.



A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação da Semps, por telefone e e-mail, para saber qual será a postura do órgão em relação aos ocupantes do imóvel, mas foi informado de que a resposta oficial seria comunicada nesta terça-feira, 5.

