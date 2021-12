Casa de repouso é principal destino de boa parte dos idosos

O médico Rodrigo Pereira, 35, está prestes a tomar uma difícil decisão: colocar o pai, de 66 anos, em um abrigo de idosos. Rodrigo é filho único e perdeu a mãe em um acidente de carro há cinco anos.

Casado há quatro, com dois filhos e uma agenda sempre cheia, ele afirma não ter tempo de dar a atenção que gostaria ao pai, que, embora não sofra de nenhum problema grave ou doença terminal, reclama de solidão.

Mal tomou a decisão e já diz enfrentar julgamentos. Cada vez que comento isso com alguém, diz Rodrigo, as pessoas ficam me olhando como se fosse o filho mais ingrato do mundo. Parece que estou abandonando meu pai, e não é isso.

"O que é pior: deixá-lo em casa sozinho ou colocá-lo em um abrigo para que ele possa ter contato com outras pessoas, se sociabilizar e ser mais feliz?", questiona.

Drama

A decisão é tão difícil que faz com que ele não tenha coragem de mostrar o rosto nesta reportagem. Um drama que faz parte da vida de muitas famílias. Até porque a ida para um abrigo, casa de repouso, asilo ou qualquer instituição voltada ao idoso não garante que, lá, ele será mais feliz. Mas, se a decisão partir dele, as chances aumentam consideravelmente.

Isso é o que acredita o médico e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria (SBGG), João Bastos Freire Neto. "A melhor pessoa para decidir isso é o próprio idoso. Se ele tem autonomia para escolher o que é melhor para si, com certeza o seu desejo deve ser levado em conta".

A paisagista aposentada Eunice de Argolo, 74, por exemplo, há sete anos decidiu que iria se mudar para o Abrigo do Salvador, em Brotas.

"Minha única filha casou e foi morar em São Paulo e não gosto de ficar sozinha. Resolvi vir para cá e foi a melhor coisa que fiz. Aqui tenho uma estrutura maravilhosa, entro e saio a hora que quero, viajo sempre para vê-la e tenho muitos amigos".

Por estrutura, leia-se, segurança 24 horas, salão de beleza, dentista, enfermeiros, cuidadores, assistente social, área de lazer com piscina e uma extensa programação de atividades.

Claro que tudo isso tem um preço e ele varia, de acordo com a área em que o idoso reside. Há opções para os pavilhões coletivos, onde funcionam pensionatos para mulheres e homens e para as pousadas, que têm 20 suítes para ambos os sexos.

Segundo o presidente da instituição, Antônio Ricardo Guedes, 60% dos residentes pagam 60% do salário mínimo pela moradia no pavilhão e 20% em torno de R$ 1 mil pelas suítes. Vinte por cento dos moradores não pagam. O abrigo tem em torno de 50 famílias na fila de espera.

A realidade vivida por Nilzete Pinheiro, 68, na Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes (Accabem), em Lauro de Freitas, é completamente diferente. A instituição não tem o tamanho, a extensa área verde e nem o conforto do Abrigo do Salvador, mas ela se sente igualmente feliz.

"Fui eu quem escolheu vir para cá", diz. Apesar de ter uma grande família e de sempre receber visitas dos irmãos e sobrinhos na casa onde morava em Cacha Pregos, Ilha de Itaparica, ela quis ir morar no abrigo. "O problema é que a casa só ficava cheia no verão, no inverno era pura solidão. Hoje, não me sinto mais só o ano todo. Tenho amigos".

Interesses

Entretanto, não é sempre que os idosos têm autonomia ou condições psicológicas para fazer uma opção. E, quando a decisão fica a critério dos filhos, familiares ou responsável legal, a escolha pode se basear em diferentes motivos e muitos interesses.

"A realidade é que há muitos filhos que simplesmente não querem essa responsabilidade ou que os colocam porque, na verdade, querem vender a casa, às vezes o único bem da família, ou ficar com parte da aposentadoria", afirma o promotor de justiça Ulisses Campos. Ele faz parte do Grupo de Atuação em Defesa dos Direitos dos Idosos do Ministério Público (MP-BA).

Foi justamente a ambição familiar que levou o ex-fazendeiro M. H. S., 90, para um dos abrigos espalhados pela cidade. Sem dinheiro e sem visitas, ele vive seus dias relembrando o tempo em que criava gado e tinha fazendas.

Sobre o passado, pouco fala. Diz que sente falta da liberdade e das festas com os amigos. E os filhos?, pergunto. "Não sei mais não. Hoje, só tem eu no meu mundo".

