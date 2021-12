Casa de Jorge Amado e Zélia Gattai vai virar memorial

A residência onde viveu o casal de escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, localizada na rua Alagoinhas, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, vai se tornar um memorial de visitação pública. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 29, pela agência de comunicação da prefeitura (Agecom).

O termo de cessão para o uso da casa será celebrado entre a prefeitura e a família Amado na sexta, 31, às 11h, na Casa do Rio Vermelho. O prefeito ACM Neto, acompanhado do secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, vai explicar como será viabilizado o projeto.

O Memorial Casa do Rio Vermelho - Jorge Amado e Zélia Gattai tem um grande acervo cultural, desde peças de decoração de artistas plásticos como Carybé e Calazans até as cinzas do casal depositadas sob uma mangueira no quintal da residência.

Jorge Amado e Zélia Gattai viveram na casa de 1964 a 2001.

adblock ativo