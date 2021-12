Casa de acusado de matar ex em passarela é incendiada

A casa dos pais de Jean Silva Cerqueira, 21 anos, principal suspeito do assassinato de Jéssica Ramos dos Santos, 20 anos, foi incendiada na madrugada desta quarta-feira, 8, no Parque São Cristóvão, em Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), pessoas revoltadas com a morte da jovem, que foi esfaqueada na passarela do Shopping Paralela, atearam fogo na residência. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido.

Jean era ex-marido de Jéssica. De acordo com familiares dela, ele não aceitava o fim do relacionamento e ela chegou a prestar queixa contra Jean no último dia 6 de dezembro, acusando o rapaz de cortar seu cabelo e ferir seu rosto.

A vítima tinha pedido uma medida protetiva para impedir que Jean chegasse perto dela. A audiência do caso estava marcada para a próxima segunda, 13.

Jéssica foi morta quando seguia para o trabalho em uma loja de calçados no Shopping Paralela. De acordo com testemunhas, Jean aguardava a jovem na passarela, quando a esfaqueou.

Jéssica foi esfaqueada na passarela da Paralela (Foto: Reprodução | Facebook)

adblock ativo