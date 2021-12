Casa de acolhimento a mulheres será inaugurada em Salvador

A capital baiana passará a contar com a Casa de Acolhimento e Passagem de Mulheres até o final de janeiro, de acordo com informações da Prefeitura. O espaço, coordenado pela Superintendência de Políticas para as Mulheres (SPM), irá atender mulheres vítimas de violência em situação de fragilidade emocional.

A Casa de Acolhimento abrigará mulheres encaminhadas por delegacias especializadas ou a do próprio bairro, pelo Centro de Referência Loreta Valadares (CRLV) e de entidades comunitárias. O imóvel funcionará 24 horas e tem capacidade para atender 30 mulheres e seus filhos.

Batizada de "Irmã Dulce", a casa tem endereço sigiloso, para garantir proteção às vítimas. O serviço contará com psicólogos, técnico de enfermagem, advogados, educadores, pedagogos, assistentes sociais e nutricionista.

A viabilização do serviço contou com a parceria de outros órgãos municipais, a exemplo da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps) e da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb). Mais duas Casas de Acolhimento devem ser instaladas até 2016, uma em Cajazeiras e outra em Periperi, ainda de acordo com a Prefeitura.

