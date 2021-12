Caruru do mês de setembro é atração no Pelourinho

Quem procura diversão e entretenimento em Salvador, no domingo, 25, pode passar no tradicional Caruru do Bloco Alvorada que promete movimentar o Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, com diversas atrações.

O evento faz parte da Exposição da Cultura de Matriz Africana, que conta com as bandas Rilicário, Samba Meu, Bambeia e Negros da Fé, além dos sambistas Romilson, Arnaldo Rafael, Marco Poca Olho, Valdélio França, Gal do Beco, Aloísio Menezes. A entrada custa R$10.

Na Bahia, é ritual distribuir caruru no mês de setembro em homenagem às crianças, representadas pelos gêmeos Cosme e Damião.

