Caruru de Santa Bárbara corre risco de não sair

Cerca de 12 mil pessoas estão sendo esperadas para a tradicional Festa de Santa Bárbara - Iansã no sincretismo religioso -, que abre o ciclo de festejos populares de Salvador nesta quinta-feira, 4. Mas a falta de apoio do poder público para a promoção do evento preocupa os organizadores da homenagem à santa.

O famoso caruru ofertado no Mercado de Santa Bárbara aos participantes da festa, por exemplo, corre o risco de não sair, pelo quarto ano consecutivo. Uma das organizadoras do evento, Isabel de Santana afirma que todos os investimentos com a homenagem fica por conta de alguns dos comerciantes do centro comercial.

"É muito gasto para preparar tudo. Este ano, conseguimos ajuda de uma voluntária para a ornamentação. Esperamos que apareça alguma colaboração para fazermos o caruru", disse Isabel, ontem, a menos de 48h do início da festa.

O vereador Sílvio Humberto (PSB) revelou a pretensão de conseguir, com o governo estadual, um auxílio financeiro para a realização do evento e que já houve uma tentativa com o Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).

O órgão, que faz parte da Secretaria da Cultura do Estado da Bahia, informou, por meio da assessoria de comunicação, que a disponibilização da verba já está em tramitação para este ano, "falta apenas decidir o valor".

O caruru que era servido no comando do 11º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), na Barroquinha, antes aberto ao público, este ano será restrito à corporação, também por falta de recursos. O tenente-coronel Júlio Nascimento assegurou que, ainda assim, haverá condecoração à Santa Bárbara, padroeira dos bombeiros.

Mais festejos

Considerada patrimônio imaterial da Bahia em dezembro de 2008, a comemoração que une o sagrado e o profano também vai ficar por conta da Irmandade do Rosário dos Pretos, do Mercado de São Miguel e do Centro de Culturas Populares e Identitárias.

Com o tema Santa Bárbara, Mártir da Fé, na Alegria do Evangelho, testemunhamos Jesus Cristo, Nosso Amor e Nossa Paz, a Irmandade dos Homens Pretos festeja a divindade desde segunda-feira, na Igreja N. Sra. do Rosário dos Pretos, no Pelourinho.

Nesta quinta, após a celebração eucarística, será realizada uma procissão, que sai da igreja, passa pelas ruas Gregório de Mattos, João de Deus, Terreiro de Jesus, praça da Sé e ladeira da Praça. Ao chegar ao Corpo de Bombeiros, os devotos e a corporação homenageiam a santa, e o cortejo segue para a Baixa dos Sapateiros, rua Padre Agostinho e Pelourinho.

A programação cultural gratuita disponibilizada pelo CCPI é formada por 13 atrações musicais, que se apresentam em quatro largos do Pelourinho durante a tarde e a noite de amanhã.

