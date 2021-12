Caruru de Santa Bárbara abre calendário de festas populares

Patrimônio Imaterial do Estado, a Festa de Santa Bárbara abre, na sexta-feira, 4, o calendário de festejos populares da Bahia. As festividades em homenagem à padroeira dos bombeiros e dos mercados serão abertas às 8h, com uma missa campal no Largo do Pelourinho.

Depois da cerimônia religiosa conduzida pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, o cortejo com a santa parte do Pelourinho em direção ao Quartel do Corpo de Bombeiros, na Barroquinha, onde é saudada pela corporação junto com outra imagem existente na unidade.

Do quartel dos Bombeiros, a imagem do cortejo segue para o Mercado de Santa Bárbara, local do tradicional caruru realizado pelos permissionários, com o apoio do Governo do Estado.

Pintura

Desde meados do século 20, a Irmandade do Rosário dos Pretos organiza a festa e cuida da imagem. Recentemente, o governo estadual, através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) fez a reparação predial e pintura da igreja da irmandade, pela sua importância arquitetônico-histórica da edificação e pela proximidade da festa.

O Mercado Municipal de Santa Bárbara, que é responsabilidade da Prefeitura de Salvador, também passou por intervenções do Ipac. Foi realizada a pintura externa e interna da edificação, além de limpeza completa da fachada e telhado do prédio.

As comemorações no Largo do Pelourinho são retomadas às 14h, com a reunião dos devotos que retornam do cortejo e dos tradicionais carurus. A partir daí, a programação artística começa com Jorginho Commancheiro, acompanhado da banda Samba do Pretinho.

Às 15h30, tem início a apresentação de Márcia Short, com repertório de canções dos shows Axé Acústico e Raiz Centenária.

A cantora Juliana Ribeiro se apresenta às 17h30, em um show de samba dedicado ao dia de Santa Bárbara. A programação no palco principal encerra ao som dos Negros de Fé, a partir das 19h30, que homenageia a data com um repertório especial, destacando canções que fizeram sucesso na voz de Maria Bethânia.

No Largo Pedro Archanjo, se apresentam a banda Sambatrônica, às 14h, o sambista Roque Bentenquê, às 16h30, e o Grupo Anjo Bom, às 19h. Já o Largo Tereza Batista vai ser agitado por Bambeia, às 14h, e o Samba Chula de São Braz marca presença a partir das 16h.

