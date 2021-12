Cartomante é notificada por publicidade irregular

Conhecida na cidade pelas promessas de trazer "o amor de volta em três dias", afastar "feitiços, macumbas, inveja, olho gordo" entre outros serviços espirituais, a cartomante Mãe Dandara não conseguiu prever a notificação que recebeu nesta quarta, 9, da Secretaria Municipal da Ordem Pública, por publicidade irregular.

Conforme a prefeitura Mãe Dandara é "reincidente, já que foi comunicada a respeito deste tipo de propaganda ilegal anteriormente, sendo a primeira vez em 2009". A Secretaria informou que este tipo de advertência está prevista na lei 5.503/99, artigo 52 inciso II, que diz ser proibido "riscar, borrar, fazer pichações, colar cartazes, pintar inscrições, afixar publicidade ou propaganda de qualquer natureza em desacordo com os dispositivos desta lei e legislação específica".

A coordenadora do setor de Serviços Diversos da Semop, Janete Garcia, disse que a ação que flagrou a cartomante é fruto da fiscalização regular do órgão nas ruas de Salvador, com o objetivo de melhorar a estética da cidade. "Temos uma grande quantidade de cartazes colados nas ruas, inclusive nos postes recém colocados na orla, enfeando nossa cidade", disse Janete.

Durante a última vistoria da Semop, foram localizadas 14 diferentes ruas com cartazes da cartomante, resultando no mesmo total de notificações. Mãe Dandara tem prazo de 72 horas para remover a publicidade, sob pena de multa no valor de R$ 290,00. No caso do não pagamento da multa, o nome da cartomante irá para a dívida ativa do município. Curiosamente um dos "serviços" que oferece é resolver problemas com "negócios embaraçados".

