Cartilha orienta mulheres sobre vacinas

A Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim) e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia lançam neste sábado, 15, em Salvador, o Consenso de Vacinação da Mulher, cartilha que contém orientações sobre as vacinas que devem ser tomadas pela mulher ao longo de toda a vida. O lançamento ocorre durante curso realizado pelas entidades e voltado para os médicos da área, no Centro de Convenções. O consenso será distribuído entre os membros das organizações, mas é possível consultá-lo pelo site www.febrasgo.org.br.

Um dos objetivos da cartilha é combater a ideia de que vacinas são exclusivas para crianças. Além disso, pretende difundir a importância de o público feminino manter em dia o calendário vacinal, uma vez que a vacinação da mulher tem impacto não só sobre a sua própria saúde, mas afeta desde a prevenção de riscos ao feto à redução de doenças em idosos e crianças que, em geral, são cuidados pelo público feminino.

Público-alvo - O consenso é voltado especialmente para ginecologistas e obstetras. Segundo a presidente da Comissão Nacional Especializada em Vacinação da Febrasgo, a médica Nilma Neves, a escolha do público-alvo se deu pela frequência que as mulheres se consultam com esses profissionais. "As mulheres vão ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Assim, é o profissional que tem oportunidade mais frequente para acompanhar e atualizar o calendário", explica.

Outro ponto importante é a necessidade de tomar determinadas vacinas no período da gravidez. Durante a gestação, as infecções que podem ser evitadas com a correta vacinação podem causar aborto, parto prematuro, má-formação e morte fetal ou neonatal. "O obstetra, por acompanhar a mulher durante o pré-natal, deve indicar e orientar a paciente nesse sentido", afirma Nilma Neves.

Também é vital que as mulheres que planejam engravidar tomem algumas vacinas que não podem ser administradas durante a gravidez, mas são necessárias. "A da rubéola é bastante importante, já que é a doença que causa maiores problemas durante a gestação. É de sintomatologia leve para a mulher, mas pode causar no bebê cegueira, microcefalia, problemas no sistema nervoso e doenças cardíacas", explica a ginecologista e obstetra Cremilda Costa de Figueiredo.

Importância - Algumas das vacinas previstas pelo consenso, entretanto, são dadas apenas a crianças ou não são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Enquadra-se nessa última categoria o imunobiológico que previne contra o HPV (vírus que pode causar câncer de colo de útero) e que é voltada para mulheres de 9 a 26 anos.

Estudos realizados na Austrália revelaram uma redução de cerca de 90% no aparecimento de novos casos de infecção pelo vírus.

Na rede particular, cada dose da vacina bivalente (que previne contra dois tipos do vírus) pode custar entre R$ 150 e R$ 170, enquanto a dose da quadrivalente (previne contra quatro tipos do vírus), custa entre R$ 280 a R$ 320. Ambas as vacinas são aplicadas em um esquema de três doses.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, 90% dos casos de câncer de colo de útero estão associados à infecção pelo HPV. É o segundo tipo de tumor mais frequente na população feminina, precedido pelo câncer de mama.

Em nota, o MS informou que a implantação da vacina no SUS está em fase final de estudos e serão analisados as estratégias de implementação e o público-alvo.

adblock ativo